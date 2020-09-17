Государству демография не нужна: нас ждёт новое сокращение финансирования

Ставшая в последние годы одной из самых главных линий внутрироссийской политики — поддержка нацпроектов — может претерпеть значительные изменения. Так, расходы на нацпроекты в 2020-2022 годах планируется урезать на 600 млрд рублей. Больше всего потеряют «Демография» (минус 158 млрд рублей), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд), а также «Жильё и городская среда» (80 млрд), пишут «Известия». NEWS.ru разбирался в причинах столь больших бюджетных сокращений и в том, к каким последствиям они могут привести.

Как всегда, причины происходящего лежат на поверхности. О них говорили ещё в начале пандемии и локдауна в мае, когда стало меньше средств в бюджете. Сейчас официальная точка зрения предлагает нам в качестве причины пандемию, но на самом-то деле это происходит прежде всего из-за снижения цен на нефть.

У бюджета очень серьёзные недополученные доходы, на этом фоне не до излишеств и в том числе, видимо, не до нацпроектов. Они направлены на перезапуск российской экономики и формирования у населения устойчивого позитивного образа будущего. Два года реализации нацпроектов продемонстрировали, что ни одну из этих целей они не выполняют.

Поэтому нацпроекты в основном двигаются по инерции за счёт лоббистских интересов и их бенефициаров. Понятное дело, что в новых условиях придётся ужиматься всем, мы это видим по действиям властей — планируется урезание статей бюджета и введение новых налоговых сборов. То есть происходит фискализация экономики по всем направлениям.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин пояснил NEWS.ru, что пока речь о том, что нацпроекты прикроют, не идёт, есть лишь разговор, что финансирование «подрежут».

Сейчас режутся социальные статьи бюджета, потому что нацпроекты — это всё-таки разговор про будущее, а социальные статьи бюджета — это настоящее и более насущное. И даже это режется. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Между тем задачи остались такими же, что были и до кризиса, просто власти подходят к их достижению с другой стороны. Приоритет у государства прежний — это сохранение статус-кво, а на это требуется всё больше средств.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов обратил внимание на то, что сокращение идёт в тех направлениях, в которых есть определённые подвижки. То, что касается магистралей и дорожного строительства, сейчас в России достаточно интенсивно ведётся, и значительный объём запланированных работ в этом направлении выполнен.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В нацпроекты обычно закладываются завышенные показатели, чтобы чиновники не расслаблялись, эффективно осваивали бюджет и не ленились, старались добиться максимально возможного результата. Поэтому даже если имеется небольшое несоответствие с плановыми показателями, то это не так страшно.

Однако, как пояснил Александр Шатилов, странно, что происходит урезание финансирования нацпроекта «Демография», так как эта тема остаётся достаточно острой.

Косвенно финансирование останется — через развитие медицинских проектов и сферы. Может быть, через это постараются несколько оптимизировать показатели. Хотя сейчас началось некоторое демографическое падение. Власти стараются не столько повысить рождаемость, сколько сократить смертность, особенно мужского населения, которая в России зашкаливает. Здесь нужно как раз компенсировать расходы на демографию при помощи развития медицинской отрасли. Александр Шатилов декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

Естественно, в условиях посткризиса имеет смысл пересмотреть нацпроекты. По крайней мере, скорректировать на это форс-мажорную ситуацию, которая развивается не только в России, это глобальный процесс. РФ всегда находилась и будет находиться под ударом мировой конъюнктуры. И такие вещи, безусловно, нужно просчитывать и корректировать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вектор приоритетов

В свою очередь, экономист Пётр Коловангин посетовал, что власти с величайшим воодушевлением финансируют проекты крупного частного бизнеса, а нацпроекты лишаются такой возможности. По его мнению, интересы корпораций частично могут совпадать с государственными, но главное, что бизнес должен самофинансироваться. А общая тенденция за последние пару лет такова, что при возникновении крупных проектов приходится сразу же залезать в бюджет и требовать от властей дополнительной поддержки.

Сокращение финансирования нацпроектов на сумму в 600 млрд рублей — это во многом и дискредитация политики государства, считает он. Нужно искать и находить необходимые резервы, а власти должны обязать бизнес развиваться самостоятельно.

Нацпроекты — программы финансирования наиболее важных для нашего общества направлений развития. Каждый нацпроект обладает потенциалом развития. Он, с одной стороны, укрепляет материально-техническую базу социальной и других сфер, которые охватываются 12 нацпроектами, а с другой — каждый нацпроект — это развитие конкретной отрасли с конкретным социальным эффектом. Поэтому перераспределение должно быть очень осторожным.

В России нет колоссальной поддержки МСБ со стороны государства, но зато есть перераспределение финансов через коммерческие банки якобы в поддержку национальной промышленности. Сейчас — самое время правильно расставлять приоритеты. Ведь то, как власти распоряжаются бюджетными деньгами, на что их направляют и какой эффект от этого получают в итоге, — во многом формирует доверие как со стороны населения, так и бизнеса.