Гособлигации Белоруссии рухнули из-за угрозы санкций США и ЕС

https://static.news.ru/photo/1b7d36c2-dd68-11ea-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/Global Look Press

Государственные облигации Белоруссии отреагировали 13 августа на новости о возможных санкциях США и Евросоюза резким падением цены и ростом доходности на Московской бирже.

Как следует из данных торгов, облигации «Республика Беларусь 07» с погашением 1 мая 2025 года максимально снижались в цене до 98% от номинала. При этом 12 августа торги бумагами закрылись на уровне 99,8% от номинала. Доходность последней сделки на 14.44 мск 13 августа составила 9,09%, тогда как накануне доходность составляла 8,7%.

Облигации «Республика Беларусь 03» с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,45% от номинала, при этом 12 августа торги бумагами закрылись на уровне 100,8% от номинала. Доходность последней сделки составила 8,95%, а накануне доходность составляла 8,28%, передаёт Прайм.

Государственные облигации «Республика Беларусь 04» с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,72% от номинала, а 12 августа торги бумагами закрылись на уровне 101,12% от номинала. Доходность последней сделки — 8,83%, а 12 августа — 8,03%.

Международное рейтинговое агентство S&P предупредило, что из-за угрозы санкций Белоруссия может быть отрезана от международных рынков капитала. В S&P считают, что санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов, уточняет РБК.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

На фоне этих событий госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты могут ввести санкции против Белоруссии и приостановить поставки нефти. Это, считает госсекретарь, необходимо сделать не только в одностороннем, но и в «многостороннем плане». Главная цель — добиться «хороших результатов» для белорусов, пусть даже это обернётся санкциями.

Санкциями Белоруссии пригрозилии в ЕС. Вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД ЕС в Берлине 27–28 августа, писал NEWS.ru.