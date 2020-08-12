https://static.news.ru/photo/98999f3e-dcf4-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

США могут ввести санкции против Белоруссии и приостановить поставки нефти. Причина — происходящие в этой стране события.

Планы США насчёт республики озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии, — заявил Помпео в интервью «Радио Свободная Европа».

Это, считает госсекретарь, необходимо сделать не только в одностороннем, но и в «многостороннем плане». Главная цель — добиться «хороших результатов» для белорусов, пусть даже это обернётся санкциями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в Белоруссии прошли несвободные выборы. Он назвал происходящее сейчас на территории государства трагедией.