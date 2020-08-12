Помпео назвал ситуацию в Белоруссии трагедией

https://static.news.ru/photo/9bfc4524-dcb2-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в Белоруссии прошли несвободные выборы. Он назвал происходящее сейчас на территории государства трагедией.

Такое заявление он сделал в интервью Чешскому телевидению. Политик напомнил, что силовики жёстко действуют по отношению к мирным протестующим.

Выборы в Белоруссии не были свободными. Теперь начались жестокие действия против мирных демонстрантов. То, что происходит там сейчас, — это трагедия, — подчеркнул он.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.