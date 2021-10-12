Главу МВФ признали невиновной в махинациях с рейтингом 2018 года

Исполнительный совет МВФ завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в связи с нарушениями при подготовке рейтинга делового климата в 2018 году и не нашёл доказательств её вины. Совет выразил ей доверие и решил не отстранять от должности, сообщается на сайте фонда.
В совете
Изучив все представленные материалы, исполнительный совет подтверждает своё доверие руководству директора-распорядителя и её способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет уверен в приверженности Георгиевой поддержанию наивысших стандартов управления и объективности в МВФ, — говорится в заявлении.
Ранее представители американского сената обратились к президенту США Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву. Сообщалось, что во времена работы Георгиевой во Всемирном банке она распорядилась поднять Китай в рейтинге удобных для бизнеса стран. Аналогичные обвинения касаются рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Авторы письма заявляют, что вскрывшиеся детали могут подвергнуть риску всю современную систему международных финансов. При этом Георгиева не предоставила никаких доказательств в противовес выводам независимого аудита.