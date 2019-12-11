https://static.news.ru/photo/ba539eb4-1c2d-11ea-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Главный аналитик компании «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Антон Быков назвал абсолютно логичным рост акций Saudi Aramco.

По его словам, условия, в которых проводилось первичное размещение ценных бумаг, полностью способствовали 10-процентной положительной динамике. Быков отмечает, что биржа Саудовской Аравии Tadawul — это довольно маленький рынок по мировым меркам.

Стоит обратить внимание на структуру привлечённых компанией средств. Лишь 10% от $25 млрд — это иностранные деньги, а всё остальное — это деньги Саудовской Аравии и её ближайших соседей. И судя по тому, как эти деньги привлекали, задействуя государственно-административный ресурс, вложения эти добровольно-принудительные. Так что опять же «случайных» инвесторов, которые могли бы повести себя неправильно, в акциях Saudi Aramco либо нет вообще, либо очень мало, — говорит Антон Быков.

Также он добавляет, что до первоначальной цели размещения (капитализации в $2 трлн) осталось всего 6,3% роста курса акций.

NEWS.ru также сообщал, что на первичном размещении акций среди покупателей были богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из ОАЭ и Кувейта.