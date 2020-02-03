Добыча природного газа транснациональной энергетической компанией «Газпром», более 50% акций которой принадлежит государству, снизилась за год на 6%. Такие выводы следуют из оперативных данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). NEWS.ru выяснял причины, которые привели к таким неожиданным показателям.

В январе 2020 года объём добычи составил 44,3 млрд кубометров, а в январе 2019 года был на уровне 47,32 млрд. Кроме того, показатель прошлого месяца ниже результатов январей 2018 и 2017 годов, и уверенно превосходит статистику первого месяца 2016-го (42,5 млрд кубометров) и 2015-го (42,52 млрд).

Удар пришёлся и по экспорту: в январе текущего года, по данным «Интерфакса», он снизился до 13,3 млрд кубометров (в январе прошлого года было поставлено 17,55 млрд кубометров).

Согласно единогласному суждению аналитиков, основная причина вышеописанной динамики — тёплая погода, которая установилась на евроконтиненте. Интересно, что «Газпром» рассчитывал, что нынешняя январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет хотя бы на градус холоднее, чем стужа 2019 года. Но компания явно просчиталась.

Можно назвать две главные причины такого спада потребления. Переизбыток газа в хранилищах («перезатарка») и, очевидно, повышение средней температуры зим — они стали значимо теплее. Правда с другой стороны, вместе с «Газпромом» сокращают первичную переработку своего основного продукта и нефтяные компании. Виктор Костюков независимый топливный эксперт и аналитик Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи независимый топливный эксперт и аналитик Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Дмитрий Козак kremlin.ru

Эксперт напомнил, что во второй половине прошлого года «при заключении транзитного договора с Украиной „Газпром“ прокачивал максимальные объёмы газа, и закачивал голубое топливо в хранилища Западной Европы, а также в украинские». Газовый гигант готовился к зиме, а также к тому, что договор с Незалежной заключён не будет.

Но Кремль зачем-то это всё обнулил — вместо отключённого от переговорного процесса Миллера на переговоры ездил Козак (как представитель президента): в итоге мы вдруг согласились на все условия украинской стороны. Несмотря на то, что Путин считал штраф в $3 млрд необоснованным, мы его в итоге заплатили. Ещё в декабре наша страна качала газ до «одури» в ожидании того, что украинцы не заключат договор, а также в надежде на то, что зима будет немного холоднее, — сказал Костюков.

По его словам, если тенденция к потеплению температуры зимой будет продолжаться, то приток российской газовалюты существенно спадёт. Но, важно также учитывать, что спадать она начала в том числе и на конкуренции с сжиженным природным газом (СПГ), который активно поставляют в ЕС американцы. Аналитик заметил, что «в последние годы переизбытки СПГ из сланцевых пластов стали прямо-таки „душить“ США, из-за чего в структуре своего евроэкспорта Россия заменила часть летучего газа сжиженным газом „Новатэка“».

Большинство контрактов «Ямал СПГ» (дочка «Новатэка») завязаны на мировых ценах на нефть, поэтому России не страшен обвал спотовых цен на природный газ (спотовая цена — наличная цена для немедленной поставки). Продавцы СПГ от Хьюстона и до Великобритании стремятся выжить в ситуации обвала рыночных цен на голубое топливо, при этом у российского арктического проекта не должно быть причин для беспокойства. Ведь в настоящее время сжиженный природный газ стоит вдвое больше текущих спотовых цен в Азии. Для сравнения, в прошлом году «Новатэк» произвел порядка 19 млн тонн СПГ, что почти в четыре раза больше 5 млн тонн, произведённых годом ранее.

PAO NOVATEK/Global Look Press

Но условия могут измениться. При политической неопределённости с украинским транзитом европокупатели увеличили запасы в своих хранилищах и до подписания транзитного контракта их почти не тратили. Но вот уже сейчас Европа активно изымает газ из подземных схронов, невзирая даже на усиление тёплой погоды. Сейчас избыток газа давит на цены на рынке, которые уже упали до летних уровней. Цена газа на главной спотовой площадке Европы — нидерландской TTF — в конце прошлой недели рухнула до $110 за тысячу кубометров. Поэтому при такой стоимости поставки на экспорт оказываются менее доходными, чем реализация газа на внутреннем российском рынке.

Можно отвыкать беспокоиться о скачках цены на газ или снижении объёмов потребления. Уже в ближайшем будущем ЕС планируют полностью отказаться от углеводородов в пользу возобновляемых технологий. О нашем газе они постараются забыть как можно скорее. Михаил Тупысев старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН и «Почётный нефтегазостроитель» старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН и «Почётный нефтегазостроитель»

В соответствии с научными сведениями, природный газ, идущий на экспорт, образуется по двум основным причинам. Первая гипотеза гласит что он (как и нефть) возникает из органических остатков растений. Вторая — более актуальная — постулирует, что газ по мере подъёма из недр и фильтрации через различные органические пласты, растворяет в том числе и редкие металлы в их составе.

Внутри Земли работает «плавильный» котёл, формируя до 1000 градусов по Цельсию и выделяя различные газы, в том числе самый распространённый водород, — сказал Тупысев.

Иначе говоря, по одной из ведущих теорий, запасы газа постоянно пополняются за счёт особых подземных процессов. При этом, подчеркнул учёный, глобальное потепление на расформирование месторождений и на добычу голубого топлива никак не повлияет.