ФСЭГ готов участвовать в выработке мер для стабилизации рынка газа

Форум стран — экспортёров газа (ФСЭГ) технически и практически способен выполнять роль координационной площадки по выработке системы мер для стабилизации газового рынка.
Как
ФСЭГ технически и практически способен выполнять роль координационной площадки по выработке соответствующей системы мер и договорённостей, — цитирует его агентство.
Он добавил, что сейчас рынок энергоносителей испытывает падение спроса из-за пандемии коронавируса, но это снижение не так велико — около 5%. Это вызывает острожный оптимизм в отношении его оперативного восстановления.
Как ранее писал NEWS.ru, цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки в какой-то момент могут опуститься до минусовых значений. Это произойдёт, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.
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