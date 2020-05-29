Экономика

ФСЭГ готов участвовать в выработке мер для стабилизации рынка газа

18:11, 29 мая 2020
Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Форум стран — экспортёров газа (ФСЭГ) технически и практически способен выполнять роль координационной площадки по выработке системы мер для стабилизации газового рынка.

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин, Форум последовательно выступает в поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках.

ФСЭГ технически и практически способен выполнять роль координационной площадки по выработке соответствующей системы мер и договорённостей, — цитирует его агентство.

Он добавил, что сейчас рынок энергоносителей испытывает падение спроса из-за пандемии коронавируса, но это снижение не так велико — около 5%. Это вызывает острожный оптимизм в отношении его оперативного восстановления.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки в какой-то момент могут опуститься до минусовых значений. Это произойдёт, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.

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