Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «CC»

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «СС». В агентстве пояснили, что главным фактором формирования подобной оценки является продолжение конфликта с Россией.

По словам экспертов, российско-украинский конфликт снижает вероятность прогнозов и кредитную привлекательность страны. При этом в Fitch полагают, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года. Другими факторами формирования рейтинговой оценки являются неопределенность в вопросе продолжения иностранной помощи, дефицит госбюджета и высокий государственный долг.

При этом Fitch нашло и признаки возможного дальнейшего улучшения ситуации. В их числе называются восстановление экономики при снижении интенсивности боестолкновений, возвращение части беженцев и рост валютных резервов Украины.

В ноябре международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Основанием для изменения прогноза в худшую сторону стали возможные риски снижения бюджетной устойчивости Соединенных Штатов. Согласно данным агентства, издержки уже не могут быть компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

В августе текущего года агентство Fitch объявило о снижении долгосрочного рейтинга США на одну ступень — с ААА до AA+. Эксперты назвали одним из основных факторов снижения рейтинга регулярные политические разногласия относительно потолка госдолга и их разрешение в последний момент.