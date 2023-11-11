Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service пересмотрело прогноз по США, изменив его со стабильного на негативный, говорится в официальном заявлении бюро. Отмечается, что рейтинг правительства Соединенных Штатов на долгосрочной перспективе и приоритетный необеспеченный рейтинг остаются на уровне «Aaa», однако прогноз был изменен из-за роста рисков для бюджетной устойчивости страны.

Агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Aaa», — говорится в официальном заявлении.

Агентство подчеркивает, что уникальные кредитные преимущества США уже не могут полностью компенсировать риски бюджетной устойчивости страны. Основным фактором, повлиявшим на решение, стало отсутствие эффективных мер по сокращению госрасходов или увеличению доходов при сохранении высокого бюджетного дефицита в условиях роста процентных ставок. В ответ на это заявление амбассадор Министерства финансов США Уолли Адейемо выразил несогласие с Moody’s, утверждая, что американская экономика остается крепкой.

По состоянию на 9 ноября размер государственного долга США составляет $33,7 трлн. Крупнейшие держатели госдолга страны — это само правительство и Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов. Вместе на них приходится 39,5% всего госдолга. 24,4% американского госдолга приходится на иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с $1,1 трлн, или 3,5% всего объема. Следом за ней идет КНР с $0,9 трлн, или 2,8% госдолга.