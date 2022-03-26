Финансист объяснил, почему США могут не сдержать обещания по газу перед ЕС

Обещание президента США Джо Байдена поставить Европе дополнительные 15 млрд кубометров газа Белый дом может и не сдержать, так как подписанный сторонами документ является дипломатическим соглашением, а не твёрдым контрактом, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он добавил, что договорённости означают лишь то, что Вашингтон «постарается обеспечить» заявленные объёмы транспортировки сырья.

Дополнительные 15 млрд кубометров СПГ — именно дипломатическое соглашение, не твёрдый контракт. Там есть фраза о том, что США постараются обеспечить данный объём. Их может и не быть, газ из США поставляют частные компании, им выгодно продать там, где более высокая цена. Если на споте газ дороже в Европе — отправят туда, если в Азии — то наоборот. Российский газ по твёрдым контрактам сейчас дешевле, примерно в два раза, чем на споте, — около $500 за тысячу «кубов» против около $1000, последний показатель для Европы практически предельный, — подчеркнул Митрахович.

Эксперт отметил, что часть СПГ также поставляется в Азию по твёрдым контрактам и разорвать их ради увеличения торговли с Европой не так просто.

Накануне газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако обманул её. Издание подчёркивает, что организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС, будет очень сложно. Автор публикации отмечает, что накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом США и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа.

Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объём сырья будет очень сложно, так как придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что вводить полное эмбарго на поставки российских энергоносителей ещё рано. По словам главы ведомства, экономические и социальные последствия этого шага были бы слишком серьёзными.

Хабек неоднократно поднимал тему прекращения поставок энергоресурсов из России. Он считает, что введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом экономике и социальной сфере.