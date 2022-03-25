Глава Минэкономики ФРГ: отказываться от энергоносителей из РФ ещё рано

Вводить полное эмбарго на поставки российских энергоносителей ещё рано, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, передаёт ТАСС. По словам главы ведомства, экономические и социальные последствия этого шага были бы слишком серьёзными. Он также считает, что каждый договор о поставках, действие которого заканчивается, будет вредить президенту России.

Мы последовательно движемся вперёд и одновременно аккуратно всё взвешиваем. Даже если мы становимся более независимыми от российского импорта, для введения эмбарго на энергоносители сейчас ещё слишком рано, ведь экономические и социальные последствия были бы чересчур серьёзными, — сказал Хабек на пресс-конференции.

Хабек неоднократно поднимал тему прекращения поставок энергоресурсов из России. Он считает, что введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом экономике и социальной сфере. Днём ранее в ходе заседания бундестага Хабек заявил, что на данном этапе необходимо признать невозможность отказа от энергоресурсов России.

Немецкая газета Die Welt писала, что перебои с поставками газа в ФРГ способны привести к мрачным последствиям, которые проявятся в виде дефицита продуктов питания и волне простудных заболеваний среди населения.