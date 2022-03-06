Германия допустила проблемы с энергоснабжением следующей зимой

В случае прекращения поставок угля и газа из России Германия может столкнуться с проблемами с энергоснабжением. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Мы сможем хорошо пережить весну и лето, но я всё ещё немного беспокоюсь о приближающейся зиме, — отметил он.

Хабек также рассказал, что министерство изучает вопрос о том, будет ли какая-либо польза от более длительной эксплуатации атомных электростанций. По его словам, пока «это не так».

Правительство Олафа Шольца сообщило, что до следующей зимы потребности страны в газе обеспечены. В то же время, хранилища Европы по состоянию на март заполнены менее чем на треть, сообщает агентство Bloomberg. По информации агентства, подобные показатели гораздо ниже среднего для данного времени года. При этом Москва пока не проявляла никаких признаков того, что может прекратить поставки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что страны — члены Евросоюза должны ускорить переход от российских газа, нефти и угля в пользу других источников энергии. Энергетический вопрос она назвала одним из важнейших для Европы и предложила ряд инициатив по снижению зависимости от российских ископаемых. Данное решение она назвала ключевым для европейских демократий, поскольку оно может сорвать финансирование планов президента России Владимира Путина.