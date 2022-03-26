Politico: Байден объявил себя спасителем Европы и обманул её

Президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако обманул её, пишет газета Politico. Издание подчёркивает, что организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС, будет очень сложно.

Автор публикации отмечает, что накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом США и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40% от общего потребления газа в ЕС.

Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объём сырья будет очень сложно, так как придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.

Эксперты Международного энергетического агентства считают, что если Евросоюз затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, то зависимость от российского газа удастся сократить только на 30% в этом году, а не на 60%, как полагают в Брюсселе.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что вводить полное эмбарго на поставки российских энергоносителей ещё рано. По словам главы ведомства, экономические и социальные последствия этого шага были бы слишком серьёзными.

Хабек неоднократно поднимал тему прекращения поставок энергоресурсов из России. Он считает, что введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом экономике и социальной сфере.