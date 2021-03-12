Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против россиян

https://static.news.ru/photo/57f71252-8336-11eb-9588-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз (ЕС) вновь на шесть месяцев пролонгировал действующие с 2014-го персональные санкции в отношении граждан РФ и Украины, а также организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», следует из опубликованного заявления ЕС.

Меры продлили до 15 сентября 2021-го. Действующий список никак не меняли. В перечне упоминаются 177 граждан и 48 юрлиц, говорится в сообщении ЕС.

Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года, — передают европейские чиновники.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Планы Украины по «деокупации и реинтеграции» Крыма никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятую СНБО Украины стратегию по установлению украинского суверенитета над Крымом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Крыма Сергей Аксёнов после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего «трёх китов» стратегии «возврата» Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил дипломат. Российский чиновник отметил, что так называемые три кита — бумажные, а Киев каждый год анонсирует очередные «исторические» планы по «возвращению Крыма», но в реальности всё происходит с точностью до наоборот.