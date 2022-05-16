ВВП России может упасть на 10% Еврокомиссия спрогнозировала инфляцию в России в 20% и падение ВВП на 10%

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ВВП России может упасть на 10,4%, написали представители Еврокомиссии (ЕК) в экономическом прогнозе. Это приведёт к тому, что инфляция в 2022 году превысит 20%. России придётся пожертвовать собственным благополучием ради разрыва связей с Западом, сказано в документе ЕК. При этом уже к 2023 году экономическая ситуация в России стабилизируется, а инфляция сократится до 10% в связи с тем, что российским предприятиям удастся адаптироваться к новым реалиям посредством импортозамещения.

К 2023 году экономика стабилизируется по мере того, как она приспосабливается к новым реалиям разорванных связей с Западом. Тем не менее ожидается, что реальный рост ВВП останется невысоким, достигнув 1,5%, поскольку продолжающееся импортозамещение из-за ухода иностранных компаний приведёт к снижению [экономической] эффективности, — сказано в отчёте ЕК.

По данным Росстата, с начала 2022 года цены на товары потребления выросли на 11,78% на фоне инфляции. Таким образом, картофель стал дороже на 1,8%, репчатый лук подорожал на 1,6%, а яблоки — на 1,5%. Представители федеральной службы зафиксировали рост цен на детское питание на 1,1%, на сметану и чёрный чай — на 0,8%, а также на поваренную соль — на 1,3%.

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период.