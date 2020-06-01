Евро подешевел до 77 рублей впервые за три месяца

Курс евро опустился до отметки в 77 рублей впервые с 6 марта текущего года на МосБирже. Снижение составило 1,19% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Европейская валюта продаётся на уровне 77,04 рубля, что составляет 1,14%. Доллар также подешевел на 1,3%, до 69,23 рубля,
Цена на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года растёт в ходе торгов на 1,77% и составляет $38,51 за баррель. Нефть WTI также растёт в цене: прибавление составляет 0,06%, до $35,51 за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разница в цене барреля российской нефти Urals по отношению к североморской марке Brent оказалась рекордно высокой 1 июня. Покупатели в Южной Европе платили за Urals на $2,8 больше.
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