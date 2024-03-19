ЕС введет пошлины на зерно из РФ: подешевеет ли из-за этого хлеб в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Евросоюзе готовятся ввести огромные пошлины на ввоз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. В результате рост цен на последние на Западе может составить 50% и более. Подорожает ли при этом хлеб в Европе и подешевеет ли он из-за нераспроданности в России, вместе с экспертами разбирался NEWS.ru.

Какие ограничения решили ввести в ЕС для российского зерна

Еврокомиссия (ЕК) готовится ввести пошлины в размере €95 за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с ходом обсуждения. Ожидается, что пошлина может быть введена в ближайшие дни. Еврокомиссия отказалась от комментариев FT.

Источники газеты ожидают, что это приведет к росту цен как минимум на 50% и «уничтожит спрос». Кроме того, по их словам, пошлины в размере 50% от стоимости товара также будут введены на семена масличных культур (арахис, кешью, соя, авокадо и еще множество товаров) и продукты их переработки. Один из источников издания отметил, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам Всемирной торговой организации.

За ограничение российского и белорусского импорта в Европу выступают Польша и страны Балтии. В Брюсселе же опасались, что такой шаг может нарушить работу мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Какую оценку этим мерам дали в Москве

Москва проанализирует сообщения о планах Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после этого.

«Мы видели эти сообщения. Их надо проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, будет ли вообще. Потом будем делать выводы», — сказал представитель Кремля.

Сколько зерна и семян привозили из России в Европу

Ввоз в ЕС из РФ зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки показал в 2023 году рекорд в 4 млн тонн, что составляет 1% от общего потребления ЕС, отмечает FT. При этом фермеры в Польше протестуют против более дешевого зерна из Украины и все чаще — из России. Эти поставки сбивают цены на товары европейских фермеров. И последние, лишенные прибыли, проводят массовые протесты, в том числе вываливая навоз прямо у зданий чиновников. Официальный представитель ЕС отметил, что цены на зерно находятся на четырехлетних минимумах, а Россия «очень конкурентоспособна на зерновых рынках и оказывает значительное давление», пишет издание.

Как заявил NEWS.ru вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, с июля 2023 года в ЕС отправлено порядка 1,6 млн тонн всех зерновых грузов, причем 1 млн тонн, по его данным, направили в страны Балтии. И эти объемы эксперт считает основными для текущего сезона. В целом же Европа для России с точки зрения поставок зерна, растительного масла и шрота не ключевой рынок. И вряд ли решение ЕК снизит цены на российское зерно, говорит Корбут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь в Союзе экспортеров зерна отмечают, что ЕС скорее конкурент, чем целевой рынок. «Нельзя сказать, что поставок не было совсем, но они носили ситуативный характер и измерялись в лучшем случае сотнями тысяч тонн по массовым культурам. По нишевым было и того меньше. Никаких 4 млн тонн зерновых нет и в помине», — говорится в Telegram-канале союза.

Как хотели ограничить зерно из России

О том, что ЕК планирует снизить импорт зерна из России и Белоруссии на этой неделе, еще 13 марта сообщало польское издание RMF FM со ссылкой на дипломата ЕС. При этом СМИ отмечало, что предложение Брюсселя будет представлять собой не полное эмбарго, а торговые правила, которые остаются в компетенции ЕК. Во вторник, 12 марта, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что «запрет на импорт продовольствия из России в Евросоюз может принести больше вреда, чем пользы».

В сообщении, опубликованном на сайте ЕК по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Польши Дональдом Туском 15 марта, говорилось, что ЕК изучит возможность введения именно ограничений, а не полного эмбарго на импорт российской сельхозпродукции в ЕС.

Фото: Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press

Найдет ли Россия другие рынки для своего зерна

Что касается экспорта российского зерна, то оно все больше и больше востребовано на других зарубежных рынках, а европейский рынок больше не является приоритетным, говорит в беседе с NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. «В связи с этим для российских экспортеров произойдет дополнительная переориентация на новые рынки сбыта зерновых», — считает Новикова.

Похожего мнения придерживается и Корбут. Впрочем, он признает — поиск новых рынков создаст для России дополнительные сложности.

Будет ли дорожать хлеб в Европе и дешеветь в России

Введение пошлины в €95 за тонну для российского и белорусского зерна является вынужденной мерой для европейских чиновников, столкнувшихся в последнее время с большим количеством забастовок фермеров по всему политико-экономическому блоку, говорит Новикова. И данная инициатива должна поддержать местных, европейских, фермеров. «При этом цены на хлебную продукцию в Европе ожидаемо вырастут, в связи с чем может возникнуть уже волна недовольства со стороны всего населения», — полагает Новикова.

В то же время можно было бы предположить, что больше зерна и хлеба поступит на российский рынок из-за невостребованности на Западе и это могло бы снизить цены в РФ. Но экспортных рынков для российского зерна сегодня довольно много, поэтому объем продукции на внутреннем рынке останется без изменений, добавляет Новикова. А значит, не стоит ожидать и снижения цен.

Читайте также:

Эксперт рынка оценил угрозу европейских пошлин на зерно из России

Польские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Туск не убедил польских фермеров прекратить протесты

Протесты фермеров вспыхнули в центре Праги

Протестующие фермеры в Варшаве провоцируют стычки с полицией