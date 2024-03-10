Польские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной Польские фермеры временно разблокировали КПП «Краковец» на границе с Украиной

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские фермеры, протестующие из-за недовольства мерами властей по регулированию сельскохозяйственного рынка, разблокировали один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Польши и Украины, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона. По его словам, решение является временным.

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска «Краковец», такую информацию мы получили от польских коллег, — сказал он.

Демченко добавил, что 13 марта протестующие фермеры намерены вновь закрыть движение грузовых автомобилей через пункт пропуска. По его словам, на остальных КПП ситуация остается неизменной. Сейчас в очередях стоят более двух тысяч грузовиков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск провел вторые переговоры с протестующими в стране фермерами, однако не смог согласовать условия прекращения акций против ввоза в страну зерна с Украины. Ожидается, что стороны продолжат контакты.

До этого власти Польши на фоне массовых демонстраций фермеров и в связи с ЧП на польско-украинской границе обратились к Евросоюзу с призывом отменить торговые преференции, установленные для Украины после начала спецоперации российской армии. По словам Дональда Туска, в этой области нужны изменения для защиты польских производителей.