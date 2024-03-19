Эксперт рынка оценил угрозу европейских пошлин на зерно из России Эксперт рынка Злочевский не увидел угрозы в европейских пошлинах на зерно для РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для России нет угрозы из-за европейских пошлин на зерно, уверен глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Комментируя ситуацию НСН, эксперт подчеркнул, что российские аграрии поставляют небольшой объем продукции в страны Запада. По его словам, для государства это «не критичный рынок».

Как уточнил Злочевский, вопрос заключается в том, захотят ли потребители платить подобную пошлину за российское зерно или перейдут на товары, которые не облагаются этой пошлиной. Эксперт отметил, что, если в Европе решат отказаться от отечественной продукции, аграрии просто переключатся на альтернативные рынки.

Мы поставляем туда небольшой объем, поскольку там его покупают. Если они откажутся — не будем поставлять зерно туда, выберем альтернативные рынки. Наша зерновая продукция сегодня расходится на полмира, в активе 140 стран, — пояснил Злочевский.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Европейцы таким образом хотят снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.