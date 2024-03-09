Туск не убедил польских фермеров прекратить протесты Туск не убедил фермеров Польши прекратить протесты против продукции Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел вторые переговоры с протестующими в стране фермерами, однако не смог согласовать условия прекращения акций против ввоза в страну зерна с Украины, сообщает EFE. Ожидается, что стороны продолжат контакты.

Изначально польский премьер заявлял, что на встрече передал сельхозпроизводителям «большие новости». В свою очередь фермеры указали лишь на небольшое продвижение по второстепенным вопросам. Туск попросил производителей подождать до 15 марта, пока он не поднимет ряд важных для них тем на уровне ЕС.

Ранее власти Польши на фоне массовых демонстраций фермеров и в связи с ЧП на польско-украинской границе обратились к Евросоюзу с призывом отменить торговые преференции, установленные для Украины после начала спецоперации. По словам Дональда Туска, в этой области нужны изменения для защиты польских производителей.

Протесты фермеров проходят не только в Польше, но и в другой стране Евросоюза — Чехии. 7 марта в Праге начались массовые протесты фермеров, они заполонили улицы города тракторами и другой сельскохозяйственной техникой. В результате на дорогах образовались пробки. Акции протеста начались из-за недовольства фермеров политикой властей, которые, по их мнению, недостаточно поддерживают сельское хозяйство. Главные требования демонстрантов заключаются в создании программ по поддержке занятости на селе, снижении текущего уровня налогов, а также отмене налоговых выплат на европейские дотации.