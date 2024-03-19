Стала известна реакция Москвы на планы ЕС по пошлинам на российское зерно Песков: Москва проанализирует планы ЕС по пошлинам на российское зерно

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Москва проанализирует сообщения о планах Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, выводы будут сделаны после этого.

Мы видели эти сообщения. Их надо проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, будет ли вообще. Потом будем делать выводы, — сказал представитель Кремля.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. По данным газеты, так европейцы намерены снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

До этого власти Польши на фоне массовых демонстраций фермеров и в связи с ЧП на польско-украинской границе обратились к Евросоюзу с призывом отменить торговые преференции, установленные для Украины после начала российской спецоперации. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, в этой области нужны изменения для защиты польских производителей.

Издание Politico писало, что единственным победителем в торговой войне между Польшей и Украиной стал президент России Владимир Путин. По мнению авторов статьи, разногласия Варшавы и Киева оказались выгодными для РФ, притом что Москва не провоцировала польско-украинский кризис.