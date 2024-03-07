Польша намерена «свести на нет» торговые привилегии Украины в Евросоюзе Туск: Польша потребует от ЕС отмены торговых преференций для Киева

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Дональд Туск и Владимир Зеленский

Польша предложила руководству Евросоюза отменить торговые преференции, которые были даны Украине после начала спецоперации, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Причиной такого обращения стала попытка властей Польши защитить производственные польские и европейские рынки, а также рынки сельзохпродукции, передает РИА Новости.

Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны, — сказал он.

Туск отметил, что Варшава не строит планов по закрытию границ с Украиной и намерена продолжить оказание помощи Киеву. Однако премьер-министр подчеркнул, что важной задачей правительства является и защита своих рынков.

Ранее польские фермеры блокировали границу с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. Аграрии утверждают, что украинское зерно ввозят в Литву транзитом через польскую территорию. В прибалтийской стране перевозчики меняют документы, после чего уже свободно доставляют продовольствие в Польшу как товар Евросоюза.

Между тем более половины жителей Польши считают, что положение польских фермеров ухудшила политика Еврокомиссии и предыдущего правительства правой партии «Право и справедливость». Сложившаяся ситуация впоследствии привела к массовым протестам представителей аграрного сектора в стране.