Протесты фермеров вспыхнули в центре Праги CT24: сотни тракторов заполонили Прагу в ходе протестов фермеров

В чешской столице Праге начались массовые протесты фермеров, они заполонили улицы города тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, передает местный телеканал ct24. В результате на дорогах образовались пробки, а полиция пока не может урегулировать ситуацию.

Фермеры разъезжают по улицам Праги с плакатами «Сохраним чешскую землю», «Остановим ликвидацию чешского земледелия» и другими. Аграрии пытаются не мешать своей техникой другим водителям, прежде всего общественному транспорту, но на некоторых улицах все-таки они создали затор. Полиция всеми способами старается урегулировать ситуацию, — сообщается в репортаже.

Акции протеста начались из-за недовольства фермеров политикой властей, которые, по их мнению, недостаточно поддерживают сельское хозяйство. Главные требования демонстрантов заключаются в создании программ по поддержке занятости на селе, снижение текущего уровня налогов, а также отмена налоговых выплат на европейские дотации. Организаторы протеста утверждают, что участие в пражской акции приняло около четырех тысяч фермеров, при этом порядка 700 из них приехали на собственной технике.

Ранее власти Польши на фоне массовых демонстраций фермеров и сложной ситуации с ЧП на польско-украинской границе обратились к Евросоюзу с призывом отменить торговые преференции, установленные для Украины после начала спецоперации. По словам премьер-министра Дональда Туска, в этой области нужны изменения для защиты польских производителей.