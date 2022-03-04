ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи, сообщил в Twitter еврокомиссар Валдис Домбровскис. Согласно документу, Киев получит поддержку в сумме €1,2 млрд.

Сегодня мне выпала честь подписать меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда, — написал еврокомиссар.

По его словам, этот пакет станет поддержкой украинским властям в финансировании их потребностей в борьбе с Россией.

Ранее стало известно, что упомянутые средства будут предоставлены Украине двумя равными траншами после одобрения Европарламентом и Советом ЕС. Они выделяются Киеву в виде долгосрочных кредитов. Второй транш украинская сторона получит в течение года после того, как Европа оценит действия Киева по ряду ключевых направлений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.