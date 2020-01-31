Тёплая погода не радует аграриев. Хотя до конца календарной зимы остался всего один месяц, сильные морозы ещё могут нагрянуть и в феврале, и в марте. При этом снежного покрова нет на значительной территории, засеянной озимыми культурами, — это серьёзный риск для урожая зерновых. Не укрыты снегом и плодовые деревья. Каких фруктов и ягод в итоге могут не досчитаться россияне на своём столе? Что сулит нынешняя зима зерновым и масличным культурам? Подорожает ли сельхозпродукция? На все эти вопросы NEWS.ru ответили специалисты.

Тёплая зима обманула озимые

Для тех аграриев, кто выращивает озимые культуры, слишком тёплая и бесснежная зима — это большая проблема. Прежде всего, угрозу представляет возможное снижение температуры. Растения, проведя большую часть зимы в непривычно высоких температурах, могут быть обмануты тёплой зимой: они окажутся более развитыми, чем им положено по календарным срокам. Эта излишняя развитость делает их неустойчивыми к морозам, которые, по прогнозам экспертов, вероятнее всего, ещё будут в феврале и марте.

Сумма зимних температур восстановится — ещё будут морозы. Если будут морозы без снега — озимые культуры могут пострадать. И тогда их весной придётся пересевать. Игорь Абакумов агроэксперт, доцент Тимирязевской сельхозакадемии агроэксперт, доцент Тимирязевской сельхозакадемии

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, также указал на температуру, как один из основных факторов риска при бесснежной зиме.

Главное — это риск для зоны кущения (нижняя часть побега у основания стебля, где идёт ветвление. — NEWS.ru). Если мороз будет составлять минус 1-2 градуса и одну ночь — не критично, но если минус 10-15, то это уже плохо. Но я отмечу: бесснежная зима — не везде. Мало снега на юге (Краснодарский и Ставропольский край) и в центральной России. Эти зоны очень важны в плане производства. Александр Корбут вице-президент Российского зернового союза вице-президент Российского зернового союза

Корбут назвал ещё несколько критических факторов. Так, в результате того, что длительное время почва и посевы были открыты в условиях плюсовых температур, произошло снижение влажности почвы. Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, также указывает на дефицит влаги в почве. Это может снизить перспективы урожайности продукции по тем культурам, где не используется орошение, считает Ярмак. Хотя, если сейчас пройдут хорошие дожди или будет хороший снегопад, то ситуация выправится.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ещё один минус тёплой зимы: в почве идут определённые биохимические процессы, которые при минусовых температурах обычно приостанавливаются. В этой ситуации аграриям весной надо будет «массированно вести подкормку», считает Александр Корбут. Но это в том случае, если не произойдёт ничего критического, то есть не будет гибели озимых.

Агроэксперт Игорь Абакумов отмечает: в случае, если озимые не выживут, аграриям придётся пересевать поля, а это — очень большие затраты и большой перекос рынка. Абакумов привёл пример: в 2019 году погибли озимые в Поволжье, их пересеяли подсолнечником и собрали гигантский урожай этой культуры. В итоге упали цены на подсолнечник. И такие перекосы рынка при пересеве неизбежны.

Корбут считает, что ситуация с зерновыми будет непростая, и это очевидно уже сейчас. Но паниковать пока рано — возможно, погода ещё преподнесёт приятные сюрпризы. Кроме того, ситуацию спасает климатическое разнообразие российских регионов.

Ни при каких катаклизмах Россия без пшеницы не останется. Если будет засуха в средней полосе, то зерно даст Сибирь, и наоборот. Проблем не будет, но будут проблемы из-за кратковременных колебаний отдельных сегментов рынка, — рассказал Игорь Абакумов.

Фрукты и ягоды

Не слишком хороша излишне тёплая зима и для плодовых деревьев. Ирина Козий, гендиректор информационного агентства Fruitnews, предполагает, что урожай фруктов будет меньше, чем обычно, и объясняет почему.

Для урожая фруктов тёплая зима — не очень хорошо. Растения проснулись зимой, и на это пробуждение уже потратили часть своих жизненных сил. Кое-где уже даже было отмечено цветение. Весной у них будет меньше энергии на то, чтобы зацвети и заложить плодовые завязи. Однако окончательно понятными виды на урожай станут во время цветения растений. Ирина Козий гендиректор информационного агентства Fruitnews гендиректор информационного агентства Fruitnews

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, в свою очередь поделился опасениями относительно урожая клубники: кусты этого растения, укрытые акрилом, могут вымокнуть зимой из-за аномальной погоды. Весной же, из-за отсутствия влаги, возможно, придётся потратить больше денег на мелиорацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вырастет себестоимость продукции

Опрошенные NEWS.ru эксперты также ждут проблем со стороны возбудителей болезней сельскохозяйственных культур, которые отлично перезимовали и теперь угрожают будущему урожаю. Неизбежно применение средств защиты растений (СЗР) в усиленном режиме. Гербициды, фунгициды, антибактериальные препараты — всё это придётся применять с размахом, считает Игорь Абакумов.

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» предполагает, что из-за тёплой зимы повысится численность клещей. Поскольку не было промерзания почвы, есть вероятность получить вспышку развития этого опасного для культурных растений насекомого. Это неизбежно скажется на урожае, считает Грудинин, и если вредителей будет слишком много, то никакие гербициды не смогут их побороть до конца.

Андрей Ярмак указывает на то, что широкое применение высоких доз СЗР приведёт к повышению себестоимости производства продукции. Если же этого не сделать, то урожай может быть частично или полностью потерян, к тому же пострадает его качество.

Если производство продукции снизится, то, конечно же, цены в магазинах вырастут. И это сейчас очень вероятный сценарий, если, конечно, погода не сжалится над аграриями, — считает экономист.

Павлу Грудинину такое предположение кажется спорным. Он уверен — вероятный неурожай 2020 года если и скажется на кошельке потребителя, то не в этом сезоне. По мнению эксперта, себестоимость продукции незначительно сказывается на конечных ценах.

Сколько бы мы ни потратили на выращивание овощей, плодов, ягод — оптовики нам дадут определённую цену. Эта цена зависит от покупательской способности населения. Поэтому для сельхозпроизводителей либо убыток будет больше, либо уменьшится прибыль. Это может привести к банкротству части сельхозпредприятий, и через год они перестанут производить продукцию. Тогда, конечно, цены могут подняться. Но это отдалённый эффект, — уверен Грудинин.

И всё же эксперты единодушны в одном: поскольку прогноз погоды с уверенностью можно дать лишь на срок не более 10 дней, в конце января рассуждать о видах на урожай можно лишь с малой долей вероятности. Не исключено, что «пронесёт», и всё будет хорошо. Однако такая тёплая и бесснежная зима — не первая, и не последняя. Как предполагают климатологи, наступающее на планете потепление считается гумидным, то есть таким, когда зимы становятся мягче, а летние месяцы — более сырыми и влажными. К такому климату придётся приспосабливаться всем. И не в последнюю очередь — работникам сельского хозяйства.