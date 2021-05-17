Эксперты оценили вероятность падения цен на жильё в России

https://static.news.ru/photo/2b41644c-b71b-11eb-8c3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

По словам президента Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, обеспеченность россиян жильём недостаточна. Так, на каждого жителя России в среднем приходится по 26 квадратных метров жилья, Германии — по 39 «квадратов», а США — по 70 квадратных метров.

Аналитики полагают, что в дальнейшем стоимость жилья в стране будет лишь расти. Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич пояснил, что на стоимость квартир влияют демография, миграционные потоки, общий уровень инфляции, запуск правительством программы льготной ипотеки и другие действия властей.

При этом Манкевич добавил, что речь идёт о подсчётах в рублях. В других валютах или условных показателях цены всё-таки могут снижаться.

Руководитель портала LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев считает, что жильё может дешеветь, однако лишь в некоторых регионах, если начнутся массовые переезды граждан.

Ранее аналитики предположили, что текущий год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов.