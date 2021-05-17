Эксперты оценили вероятность падения цен на жильё в России

Эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.
По словам президента Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, обеспеченность россиян жильём недостаточна. Так, на каждого жителя России в среднем
Аналитики полагают, что в дальнейшем стоимость жилья в стране будет лишь расти. Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич пояснил, что на стоимость квартир влияют демография, миграционные потоки, общий уровень инфляции, запуск правительством программы льготной ипотеки и другие действия властей.
При этом Манкевич добавил, что речь идёт о подсчётах в рублях. В других валютах или условных показателях цены всё-таки могут снижаться.
Руководитель портала LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев считает, что жильё может дешеветь, однако лишь в некоторых регионах, если начнутся массовые переезды граждан.
Ранее аналитики предположили, что текущий год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов.