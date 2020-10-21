16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Эксперты назвали проблемы, которыми грозит четырёхдневная рабочая неделя

01:18, 22 октября 2020
Фото: Concern Rosenergoatom/via Globallookpress.com

Новые проблемы могут получить россияне при сокращении рабочей недели до четырёх дней. Во-первых, непонятно, как это отразится на оплате труда.

Скорее всего, зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего времени, считает зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Насторожённо отнёсся к идее сокращения рабочей недели глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, пишет «Вечерняя Москва». По его мнению, изменение графика негативно скажется и на работниках, и на работодателях.

Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более. Прямой связи с «удаленкой» здесь тоже не прослеживается, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса сокращённого рабочего графика. Однако в нынешних условиях меньше работать означает меньше зарабатывать, предупреждают экономисты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео