Эксперты назвали проблемы, которыми грозит четырёхдневная рабочая неделя

https://static.news.ru/photo/46c1a552-13eb-11eb-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Concern Rosenergoatom/via Globallookpress.com

Новые проблемы могут получить россияне при сокращении рабочей недели до четырёх дней. Во-первых, непонятно, как это отразится на оплате труда.

Скорее всего, зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего времени, считает зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Насторожённо отнёсся к идее сокращения рабочей недели глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, пишет «Вечерняя Москва». По его мнению, изменение графика негативно скажется и на работниках, и на работодателях.

Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более. Прямой связи с «удаленкой» здесь тоже не прослеживается, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса сокращённого рабочего графика. Однако в нынешних условиях меньше работать означает меньше зарабатывать, предупреждают экономисты.