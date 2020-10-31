Эксперт советует «Газпрому» не спешить с реализацией «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/c8437fce-1b75-11eb-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич дал совет компании «Газпром» не торопиться с реализацией газового проекта «Северный поток — 2».

Он отметил, что быстро закончить проект с использованием одного судна-трубоукладчика не удастся, однако спешить, по его мнению, некуда.

Транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учётом уровня закачанности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки, — приводит слова Марцинкевича «ПолитЭксперт».

Эксперт уверен, что «Северный поток — 2» станет последним совместным крупным проектом России и стран ЕС на какое-то время из-за ухудшения отношений Москвы с Западом.

Как сообщал ранее NEWS.ru, политолог и экономист Александр Дудчак считает, что Соединённые Штаты оказывают Евросоюзу медвежью услугу, пытаясь избавить от «газовой зависимости» от России. Вашингтон намерен наложить санкции на тех, кто будет помогать достраивать «Северный поток — 2».