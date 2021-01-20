Эксперт считает, что судьба «Северного потока — 2» зависит от позиции ФРГ

https://static.news.ru/photo/96f07b44-5bc5-11eb-a9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Планы Европарламента повлиять на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» окажутся несостоятельными, если Германия не изменит своей позиции по проекту. Такое мнение выразил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует принять резолюцию о приостановке проекта «Северный поток — 2» в рамках санкции в отношении РФ из-за ситуации с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, в конечном счёте всё зависит от позиции Германии, которая пока пытается отмежевать вопрос «Северного потока — 2» от геополитики, — цитирует эксперта РИА Новости.

В то же время он допускает, что сложившаяся ситуация может оказать негативное влияние на проект.

Исключать ничего нельзя, резолюция и напряжённая геополитическая ситуация увеличивают риски для проекта, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что Европарламент в четверг рассмотрит резолюцию с требованием остановить строительство «Северного потока — 2». Против России могут ввести очередной пакет санкций из-за ареста блогера Алексея Навального.

Резолюцию готовы поддержать члены разных фракций: консерваторы, социал-демократы, либералы, «зелёные». Впрочем, даже если её примут, документ будет рекомендательным, последнее слово за Берлином.

19 января американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Ограничения введены в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщает Минфин США.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.