Эксперт рассказал, от чего зависит укрепление рубля

https://static.news.ru/photo/130e4852-bd6c-11eb-b413-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов рассказал, почему на открытии валютных торгов Московской Биржи российская валюта укрепилась. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, влияние оказало снижение доллара и евро, вызванное заявлениями глав Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка о приверженности ультрамягкой денежно-кредитной политике. На национальной валюте также скажется публикация данных о безработице в США за май, которая состоится 3 июня, считает эксперт.

Рубль также поддерживает тот факт, что в конце мая наступает крайний срок для уплаты налогов за предыдущие месяцы и I квартал 2021 года. Кроме того, неизменно валюта зависит от спроса на нефть.

В заключение Маслов добавил, что в ближайшее время российская валюта будет торговаться на уровне 71–76 рублей за доллар и 88–91,5 рубля за евро.

Ранее финансист назвал причины обрушения курса доллара. К ним он отнёс рост локальных валют и возможной инфляции в США. По его словам, основными конкурентами американской валюты являются евро, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.