Эксперт рассказал, от чего зависит укрепление рубля

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов рассказал, почему на открытии валютных торгов Московской Биржи российская валюта укрепилась. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, влияние
Рубль также поддерживает тот факт, что в конце мая наступает крайний срок для уплаты налогов за предыдущие месяцы и I квартал 2021 года. Кроме того, неизменно валюта зависит от спроса на нефть.
В заключение Маслов добавил, что в ближайшее время российская валюта будет торговаться на уровне 71–76 рублей за доллар и 88–91,5 рубля за евро.
Ранее финансист назвал причины обрушения курса доллара. К ним он отнёс рост локальных валют и возможной инфляции в США. По его словам, основными конкурентами американской валюты являются евро, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.