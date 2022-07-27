Эксперт подсчитал потери бюджета при отказе Европы от российского газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин заявил: если Европа полностью откажется от российского газа, Россия начнет ежегодно терять десятки млрд долл.

Европейцы смогут отказаться от нашего газа через три — пять лет, заменив его на нефть, уголь и возобновляемые источники энергии — ГЭС, ветряные двигатели, солнечные батареи. И тогда мы можем столкнуться с ежегодной нехваткой в бюджете России десятков миллиардов долларов, которые пока еще идут на государственные и социальные нужды, — сказал NEWS.ru эксперт.

Бывший чиновник использовал данные Федеральной таможенной службы. Согласно им, за январь — ноябрь 2021 года Россия экспортировала 186,8 млрд куб. м природного газа на $47 млрд (без учета сжиженного газа). При этом за весь прошлый год Европа купила у «Газпрома» подавляющую долю голубого топлива — 174,3 млрд куб. м.

Напомним, 26 июля Евросоюз решил снизить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Правда, порядок снижения в основном будет добровольным и с рядом исключений. На следующий день, сославшись на ремонт уже третьего турбинного двигателя для прокачки топлива по «Северному потоку», Россия сократила подачу газа по нему до 33 млн кубометров в сутки (против полной мощности в 167 млн куб. м). После этого цена на газ на европейской бирже резко превысила $2,5 тыс. за тысячу куб. м.

Надоршин отметил: у властей многих стран уже создается впечатление, что турбины отключаются не из-за ремонта, а чтобы надавить на Европу, нуждающуюся в нашем топливе. И в будущем даже азиатские государства, с которыми мы пробуем заключить новые контракты, будут закладывать в цену газа соответствующие риски и просить для себя сниженные тарифы. Кроме того, азиатские партнеры вряд ли возьмут на себя значительные расходы на прокладку тех же газовых труб, считает эксперт.