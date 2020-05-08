Экономика

Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина

05:55, 09 мая 2020 356
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты после снятия ограничений по коронавирусу вырастут в IT-сфере. Так считает доцент кафедры «Рост человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уверена, что многие компании, переведя штат в онлайн в условиях пандемии, убедятся в целесообразности работы на «удалёнке».

Тогда им необходимо будет пользоваться услугами IT-компаний на регулярной основе, — приводит вывод доцента агентство «Прайм».

Рост зарплат прогнозируется и в медицине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продление режима ограничений в России спровоцирует волну безработицы и приведёт к массовому сокращению зарплат. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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