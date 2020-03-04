https://static.news.ru/photo/b8016d4c-5e01-11ea-a1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Снижение Федеральной резервной системой США ключевой ставки — это резкий и смелый ответ на угрозы, связанные с негативным эффектом от распространения коронавируса. Однако данное решение стало абсолютно неожиданным для инвесторов. Об этом NEWS.ru сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Он отметил, что рынок в США упал на 10–15%. В то же время члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) единогласно принимают решение о внеплановом снижении ставки сразу на 50 базисных пунктов, до 1,00–­1,25%. Такой ситуации, сказал Карпунин, не было зафиксировано со времён финансового кризиса 2008 года. Возникшее положение представляет из себя чёткий сигнал, что рынку может быть оказана безусловная поддержка всеми возможными способами.

Эксперт не исключил, что заявления о возможности дополнительных стимулирующих мер могут появиться уже на следующем заседании ФРС, которое пройдёт 17–18 марта. С одной стороны, это как раз и говорит о будущей поддержке рынка. С другой стороны, спешка ФРС наводит на мысли, что регулятор оценивает ситуацию как весьма опасную. При этом, подчеркнул Карпунин, риски для рынка могут быть связаны с маловероятной ситуацией, при которой развитие получит по-настоящему негативный сценарий неконтролируемой пандемии коронавируса.

Карпунин заметил, что сейчас ставки по длинным гособлигациям США опустились до новых исторических минимумов. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС положительно для ускорения инфляции. В такой ситуации вновь появился спрос на золото за счёт снижения реальных процентных ставок.

Также специалист рассказал о позитивном влиянии решения ФРС на курс рубля.

Во-первых, ставки негативны для общей динамики курса USD в мире. Во-вторых, решение ФРС положительно для стоимости сырьевых товаров, включая нефть. То есть это локальная поддержка цена на фьючерсы Brent, от которых так сильно зависит курс рубля. Кроме того, снижение ставки увеличивает дифференциал ставок в доходности доллара и рубля. Реальная процентная ставка по рублю существенно выше, чем по доллару, что положительно для курса рубля, — сообщил Карпунин.

Как писал NEWS.ru, впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1–1,25%. Таким образом Федрезерв отреагировал на разрушающие последствия для рынков от эпидемии коронавируса. Российские индексы позитивно отреагировали на этот шаг — МосБиржа завершила торги в плюсе на 2%, а РТС увеличился на 4,2%. Доллар во вторник потерял 40 копеек, остановившись на отметке 66,04 рубля, а в моменте падал до 65,3 рубля.