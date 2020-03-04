Впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1–1,25%. Таким образом Федрезерв отреагировал на разрушающие последствия для рынков от эпидемии коронавируса. Российские индексы позитивно отреагировали на этот шаг — МосБиржа завершила торги в плюсе на 2%, а РТС увеличился на 4,2%. Доллар во вторник потерял 40 копеек, остановившись на отметке 66,04 рубля, а в моменте падал до 65,3 рубля. Как далее это будет отражаться на российской экономике — в материале NEWS.ru.

То, что ФРС не стала дожидаться запланированного на 17–18 марта заседания, говорит о желании американских властей не допустить глобальную рецессию в экономике. Регулятор хотел поддержать бизнес в условиях паники из-за коронавируса. Экстренное снижение ставки не является уникальным событием на рынке, однако выступает явным сигналом о том, что рыночные настроения остаются крайне близки к масштабной панике. Любопытно, что фондовый рынок США позитивно отреагировал на шаг ФРС — индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ росли на решении в среднем на 2,5%, однако потом довольно быстро вернулись к околонулевым позициям, после чего вообще ушли в «красную зону».

Несмотря на то что США и Китай более полутора лет вели торговую войну, их экономики серьёзно связаны, а сейчас они ослаблены новой пневмонией. Смягчение денежно-кредитной политики — превентивные меры, ведь в конце 2019 года глава Федрезерва Джером Пауэлл подчёркивал, что новых снижений ставки в 2020 году ждать не стоит.

Последний раз в ФРС такое резкое падение ставки происходило в 2008 году. Тогда в США начался финансовый кризис. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В США насчитываются уже более 100 заболевших коронавирусом, а президент Дональд Трамп не исключил введения чрезвычайного положения. Естественно, снижение ставки ФРС окажет влияние как на мировую, так и на российскую экономику, подчеркнул Деев.

После заявления Джерома Пауэлла стали расти нефтяные котировки. Сейчас за баррель сорта Brent дают $52,4, хотя на прошлой неделе она опускалась ниже $49.

Несомненно, что после столь агрессивного снижения ставки ФРС восстановительный рост на рынках продолжится, а нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $50–55, рубль же может реализовывать попытку закрепления в диапазоне 64,5–66,5 рубля за доллар.

Важным моментом также является то, что 20 марта совет директоров ЦБ РФ соберётся обсуждать, что дальше делать с ключевой ставкой. Не исключено, что несмотря на отсутствие смелых шагов, регулятор в своём решении будет оглядываться на своих заокеанских коллег.

Данный шаг со стороны Федрезерва также выступает фактором в пользу мартовского снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Усиление возможностей Банка России по реализации ещё одного снижения может также выступить фактором поддержки отечественного долгового рынка в краткосрочной перспективе. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Тем не менее столь активные действия американского регулятора вселяют и серьёзные опасения. Данный агрессивный шаг в снижении ставки «урезал» часть возможностей монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случае возобновления спада. Заметим, что текущие монетарные стимулы могут оказаться не столь эффективными в борьбе мировой экономики с вирусным давлением.

В перспективе марта риски возобновления обвала остаются существенными, экстренные меры ФРС по снижению ставки сейчас не гарантируют рынкам защиту, считает Покатович.

Понизив ставку, ФРС запустила процессы смягчения монетарной политики по всему миру. В среду, 4 марта, ставку понизил Гонконг также на 50 базисных пунктов. Во второй половине дня запланировано заседание Банка Канады, где стоимость кредитования будет с большой долей вероятности сокращена до 1,25% годовых с 1,75% сейчас.

Очень может быть, что другие центробанки среагируют аналогично. Тогда страхи относительно замедления темпов роста глобального ВВП уменьшатся. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Доллар резко снизился в отношении к евро, пара EUR/USD на валютном рынке поднималась к максимумам с 2 января текущего года. Слабость доллара закономерна, но рубль не сможет в полной мере её отыграть. Если говорить о торгах 4 марта, то доллар может колебаться в пределах 65,8–66,5 рубля. По состоянию на 10:05 мск доллар теряет 15 копеек (65,69 рубля), евро — 20 копеек (73,57 рубля). В течение нескольких дней пара доллар/рубль закрепится в пределах 65–67, где ей сейчас и место, отмечает Бодрова.

Между тем снижение ставки ФРС при неизменной ставке ЦБ РФ делает доходность долгового рынка (ОФЗ) меньше. Аукцион Минфина, запланированный на 4 марта, отменён по причине высокой волатильности, но уже на следующих аукционах будет хорошо видно снижение спроса, что окажет давление на рубль в перспективе.

Кроме того, восстановление сырьевого рынка позволит рублю расти, несмотря на негативную динамику по другим валютам развивающихся стран.

Вероятнее всего, новое соглашение ОПЕК+ будет заключено, причём при участии Москвы. Конечно, не стоит ожидать серьёзных сокращений добычи со стороны российских компаний, но снижение буровой активности на 70–100 тысяч баррелей в сутки вполне может произойти. При том что основной «удар» на себя возьмёт Саудовская Аравия — от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей в сутки. Итого, общие сокращения, с учётом предыдущих договоров, могут составить примерно 2,9 млн баррелей в сутки. Тем не менее данное событие способно оказать лишь кратковременное влияние на котировки. Ожидается, что американцы увеличат ежедневную добычу на 500 тысяч баррелей в 2020 году, тогда как объём пассажирских и грузовых перевозок в КНР всё ещё держится на минимальных отметках с начала новогодних праздников — загруженность дорог страны всё ещё не превышает 70% от типичных значений для текущего времени года. Без восстановления спроса на топливо со стороны китайских НПЗ невозможен и рост нефтяных цен.

Проблемы в Китае могут сказаться и на спросе на ОФЗ со стороны нерезидентов, которые сейчас предпочитают осторожничать и покупают золото и американские трежерис. Впрочем, если нисходящая динамика коронавируса в Китае сохранится, а новых вспышек, аналогичных итальянской, не последует, то инвестиции в госдолг могут возобновиться, что позитивно скажется на курсе рубля. В отсутствии негатива курс способен укрепиться до 66 рублей за доллар.