Эксперт: налог на мясо станет поводом к социальным потрясениям

Введение налога на мясо в краткосрочной перспективе приведёт российское общество к социальным потрясениям. Такое мнение высказал NEWS.ru руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Он назвал заявление спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова оторванным от реальности и «чистой воды популизмом». По его мнению, такие высказывания делаются специально для создания определённого хайпа, в целом же подобного рода заявления копируют инициативы парламентариев более богатых и развитых западноевропейских стран — таких как Дания, Великобритания и Германия.

Заявление Пескова — это фантазия, оторванная от реальности. Он не имеет никакого представления о специфике работы мясной отрасли. Наши дети точно не увидят введения такого налога, ведь он противоречит всем разумным нормам. В России порядка 20 млн очень бедных людей, многие живут за чертой бедности, а вы предлагаете ограничить их в жизненно важном продукте — это безумие, — подчеркнул эксперт.

Юшин также отметил, что в РФ расходы семей на продовольствие составляют от 30% до 50% от общего дохода, мясо же является одним из основных компонентов рациона россиян. Поэтому введение налога на этот продукт раскалит и без того напряжённую социальную обстановку в стране.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия должна быть последней страной в мире, которая задумается о введении такого налога. У нас бедное население, к тому же наносим намного меньше вреда окружающей природе в животноводческой отрасли по сравнению с тем же ЕС или США. В России 27 млн свиней, в Европе — 146 млн, в РФ — 18 млн рогатого скота, в Европе — 90 млн. И это при огромной территории нашей страны. То есть потенциальных выбросов СO2 РФ производит гораздо меньше, — заключил он.

По мнению Юшина, органические животные (например, курицы) за всю свою продолжительную жизнь выделяют куда больше метана, потребляя значительное количество воды и кормов. Однако в мире продолжают выращивать их для дальнейшей разделки, даже не задумываясь о введении каких-либо налогов.

Каждое рабочее место в мясной индустрии в среднем дополнительно создаёт ещё семь открытых вакансий. Это очень полезная для экономики сфера деятельности. Вы же предлагаете фактически убить её введением такого непродуманного налога. Пока некоторые люди будут продолжать хайповать на таких темах, в мире продолжают голодать порядка 1 млрд человек. Такого нельзя допускать ни в коем случае, — заключил Юшин.

Ранее депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что потенциальное введение налога на мясо в обозримой перспективе может привести к сокращению населения страны. По его словам, мясная продукция начнёт резко дорожать, что негативным образом скажется на возможности россиян покупать необходимый для жизни продукт.