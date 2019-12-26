https://static.news.ru/photo/685d7868-2877-11ea-8424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, который ранее признал себя виновным, теперь утверждает о своей непричастности к хищению денег «у самого себя». По словам экс-главы правления банка, обвинения в его адрес надуманные. Об этом заявил адвокат Сергей Панченко.

Правозащитник рассказал «Интерфаксу», что Кордичев не может признать свою вину по такому «фантастически надуманному обвинению».

Позиция Кордичева в том, что всё уголовное дело выдернуто из корпоративного конфликта, а следствие пытается представить, что группе под руководством господина Калви захотелось украсть денег себя же самих, — сказал Панченко.

Ранее следствие заявило, что экс-банкир признал вину и дал показания на своих коллег. Это помогло ему в апреле 2019 года после двухмесячного заключения отправиться под домашний арест. До сего момента ни адвокаты, ни сам Кордичев позицию свою не комментировали.

По мнению Панченко, эта ситуация лишь «подтверждает тезис о том, что предприниматели у нас, по крайней мере, на стадии предварительного расследования не должны сидеть в тюрьме». При этом адвокат не стал говорить о позиции своего подзащитного.

Фонд Baring Vostok основал американский инвестор Майкл Калви. Он потерял контроль над банком «Восточный» после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря следствие завершило сбор доказательств и предъявило обвинение в окончательной редакции фигурантам дела Baring Vostok.