Экономисты предрекают России двухлетнюю рецессию при оптимистичном сценарии

https://static.news.ru/photo/fe7e502e-772d-11ea-a202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже если учесть антикризисные правительственные меры помощи государству, российскую экономику всё равно с большой вероятностью ожидает двухлетняя рецессия. Она будет соответствовать спаду мировой экономики. Так считают аналитики ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования).

Доклад опубликован на сайте аналитического центра.

Эксперты считают, что при «конструктивном» сценарии, предполагающем активную реакцию властей на кризис, падение ВВП получится удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году. В 2021 году речь пойдёт уже о стабилизации уровня в 0,5–0,8%.

В эти два года экономика сократится на 2,8–3,3%, а в 2022 году вернётся к медленному росту — 0,6–1%. При этом аналитики отмечают, что при таком сценарии бюджетные стимулы должны составить не менее 2,6 трлн рублей только в 2020 году. Это соответствует около 2,4% ВВП 2019 года, чтобы обеспечить фискальное стимулирование. Кроме того, не удастся избежать мер монетарного стимулирования. Таким образом, инфляция может сильно подскочить в 2020 году.

При этом аналитики посчитали, что без стимулов государства рецессия может оказаться более серьёзной. Более «жёсткий» сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

При этом экономисты считают, что при любом сценарии будет сложно избежать скачка бедности или безработицы. Они также считают, что по России этот кризис ударит гораздо сильнее, чем по другим странам. Дело в том, что «карантинный шок» произошёл вместе с падением цен на нефть и, соответственно, нефтяных доходов.

Как писал NEWS.ru, ранее распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов.