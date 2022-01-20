Экономист спрогнозировал рост цены нефти Urals больше $90 за баррель

Ситуация в геополитике, кризис недопоставок на нефтяном рынке, недофинансирование отрасли, а также поднимающаяся после кризиса экономика — это те факторы, которые могут повлиять на рост цены за баррель нефти дороже $90, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист и инвестбанкир Евгений Коган. Глобальный тренд идёт в сторону увеличения цены, добавил эксперт. Ранее на торгах в Европе стоимость барреля экспортной российской нефти Urals преодолела отметку в $90 впервые с октября 2014 года.

Очень много факторов в сторону того, что нефть может быть значительно дороже, чем сегодня: это и геополитика, и кризис непоставок, и поднимающаяся после кризиса экономика, это и недофинансирование отрасли из-за того, что она стала неэкологичной. Все эти факторы будут толкать нефтяные котировки и дальше вверх. В любой момент мы можем увидеть, что стоимость барреля будет как $90 или $92, так и $75. Просто потому, что это волатильный товар, но глобальный тренд идёт вверх, и пока он именно в этом направлении, — сказал Коган.

Сейчас никто не сможет предсказать динамику цен на нефть. Такие прогнозы являются неблагодарным занятием, заявил финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, повышение цены за баррель приведёт к тому, что российский бюджет будет более профицитным, что косвенно станет выгодно для граждан страны.

Понимаете, бюджет страны — это не вся экономика страны, это только та часть денег, которая проходит через государственный карман. Естественно, что повышение цены на нефть приводит к тому, что государство получает больше денег и бюджет будет более профицитным. Будет ли это выгодно для граждан страны? Ну косвенно, да, будет, — отметил Кульбака.

Ранее на торгах в Европе баррель российской экспортной нефти Urals преодолел отметку в $90. Российский сорт в течение трёх дней показывает более высокие ценовые показатели, чем эталонный сорт Brent в регионе Средиземноморья — CIF Augusta.