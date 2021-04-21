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Экономика

Кредиты подорожают: экономист рассказал, как ЦБ ответит на санкции США

15:16, 21 апреля 2021
Фото: NEWS.ru

Ответом на новые американские санкции, направленные против российского государственного долга, станет очередное повышение ключевой ставки. Отказавшись от мягкой денежно-кредитной политики, Центробанк попытается снизить темпы инфляции, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Очередное заседание правления Банка России, посвящённое этому вопросу, состоится 23 апреля. Тогда же и должно быть принято такое решение.

В ближайшее время мы должны увидеть ставку как минимум в 5% [годовых], регулятор должен её поднять не менее чем на 0,5%, — цитирует Ордова «Экономика сегодня».

Он объяснил, что при ухудшении внешнеполитической конъюнктуры у регулятора нет иного способа реагирования кроме создания спекулятивного интереса, когда облигации федерального займа становятся более дорогими и выгодными для инвесторов.

Одновременно с этим, полагает экономист, будет снижен ажиотаж на жилищном рынке. Понижение ключевой ставки в 2020 году привело к снижению процентных ставок и перегреву рынка потребительского кредитования, напомнил он. В ту пору правительство преследовало цель поддержать потребительский спрос в период спада в экономике. Цель была достигнута, и теперь решено вернуться к жёсткой финансовой политике и повышению уровня базовой ставки.

Сейчас кабмин и ЦБ, по словам эксперта, намерены сохранить инфляцию на уровне 4%. Сейчас она превысила этот показатель, в некоторых секторах выйдя за предел 5%, отметил Ордов.

Повышение ключевой ставки поддержит курс рубля на уровне 76-82 рублей за доллар, в противном случае котировки могут вырасти до 82-85, считает финансист. Негативный момент заключается в том, что инфляцию и курс рубля поддержат за счёт роста кредитных ставок, такой риск в любом случае аукнется в будущем.

Нужно расставлять приоритеты — либо ВВП, курс рубля и инфляция, либо реальные доходы населения и количество высокооплачиваемых рабочих мест. Линия РФ на ужесточение ставки нетипична — немногие страны идут таким путём, — отметил Ордов.

Вместе с тем, добавил он, негативная внешняя конъюнктура пока что не повлияла на российскую экономику. А предыдущие американские санкции обернулись для России лёгким испугом. Однако стратегические риски игнорировать было бы легкомысленно, считает экономист.

В предыдущий раз Банк России повысил ключевую ставку 19 марта. Она выросла на 0,25 процентных пункта — с 4,25% до 4,5% годовых. Такое произошло впервые с декабря 2018 года. Кроме того, регулятор не исключил дальнейшее повышение.

Несколько дней спустя стало известно, что стоимость российских облигаций федерального займа снизилась до уровней начала пандемии коронавируса.

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