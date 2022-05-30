Экономист оценил риски госрегулирования цен Экономист Ордов: при установке государством цен на социально значимые товары есть риск их дефицита

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При установке государством цен на социально значимые товары есть риск их дефицита, сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в разговоре с АБН. Также при контроле цен со стороны властей поставщики могут начать пренебрегать качеством товаров, добавил он.

Минпромторг, Минэкономразвития могут говорить о списке из максимального числа необходимых товаров. Ретейлеры же будут склонны убирать из ассортимента товары, которые не приносят им доходов, — сказал Ордов.

При этом перечни таких товаров существуют и в ведущих экономиках мира, отметил экономист, приводя в пример Японию.

Ввести государственное регулирование цен на продукты потребовал глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что сложившаяся ситуация с ростом ценовых показателей на рынке «абсолютно недопустима». Политик призвал забыть о рыночной концепции «невидимой руки» шотландского экономиста Адама Смита, добавив, что в текущих условиях необходимо вмешательство со стороны государства.

В свою очередь гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков ранее назвал идею о госрегулировании «полнейшим популизмом, граничащим с бредом». Тем, кто предлагает всё национализировать или тотально контролировать, он предложил почитать учебники истории или экономики.