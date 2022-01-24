Экономист объяснил причину колебания цен на криптовалюту

Председатель Совета ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский в разговоре с NEWS.ru рассказал о причинах роста и снижения цен на криптовалюту, как связано падение индексов Dow Jones и Nasdaq с падением стоимости первой криптовалюты и стоит ли ожидать более гуманных цен на видеокарты. По его словам, сегодняшнее падение стоимости биткоина наблюдается не в первый и не в последний раз.

Изучив динамику колебаний цен и объёмы торговых сделок на рынке криптовалют, занимающих первые пять позиций, можно как разглядеть наличие корреляции стоимости между цифровыми валютам, так и выявить связь с колебаниями цен на мировых и фондовых рынках, рассказал эксперт.

Сегодняшнее падение биткоина на 3,7% совпало с падением Dow Jones более чем на 2% и Nasdaq на 3,5%. Не стоит забывать и тот факт, что многие крупные игроки фондового рынка уже инвестировали значительные средства в крипторынок, так что, скорее всего, мы имеем дело с фундаментальными процессами, происходящими на мировых рынках, а также паническими распродажами и марджин-колами спекулянтов, переоценивших возможности «бесконечного роста», поэтому последние события я бы всё-таки отнёс к здоровому процессу сдувания «перегретых пузырей», — объяснил эксперт.

Затрагивая проблему стоимости комплектующих для компьютера, специалист отметил, что здесь всё сложнее.

Он объяснил, что ввиду различия алгоритмов консенсуса, для майнинга (добычи. — NEWS.ru) биткоина эффективнее будет использовать не видеокарты, а специально разработанное для этих целей «железо» — ASIC-майнеры. Видеокарты используются для майнинга других цифровых валют, например Etherium.

Мышинский отметил, что на рынке проводников на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с недостатком чипов, например, в сфере автомобилестроения, а рынок потребительской электроники откладывает выпуск очередных партий товара ввиду нехватки предложения микросхем и также роста их стоимости. Видеокарты не являются исключением, так как скупаются «энтузиастами майнинга», образовывая тем самым дефицит в секторе потребительской электроники.

То есть дефицит уже есть, это системная проблема, и она формируется не только и не столько майнерами. Кроме того, в производстве микроэлектроники существуют определённые циклы, длительность которых измеряется кварталами, полугодиями и годами, — напомнил он.

Резкое падение стоимости какой-то либо из криптовалют не окажет значимого и заметного влияния на рынок микропроцессоров, однако если падение затянется и перейдёт в очередную «криптозиму», то подключатся другие отрасли, которые «подберут» освободившиеся мощности и не дадут электронике стать неприлично доступной. Поэтому ожидать значительного падения или роста стоимости железа в ближайшем будущем не приходится, сообщил Мышинский.

Экономист подчеркнул, что заявление Intel о возможном анонсе энергоэффективного ASIC на конференции ISSCC, ожидаемой в конце февраля, говорит о том, что крупнейшие игроки рынка микроэлектроники также делают ставку на долгосрочный фактор криптовалют.

Да, они (криптовалюты. — NEWS.ru) волатильны, подвержены резким взлётам и падениям, но, похоже, криптовалюты пришли в нашу жизнь всерьёз и надолго, — подытожил Юрий Мышинский.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что решение запретить оборот криптовалют может выставить Россию посмешищем перед всем миром, а соответствующую инициативу Центробанка не поддержали ни в Госдуме, ни в силовых структурах. Депутат добавил, что Центробанк мешает ввести криптовалюту в легальное поле.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров также отметил, что ни одна развивающаяся страна не пойдёт на запрет криптовалюты, потому что это вызовет отток IT-специалистов из государства и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.