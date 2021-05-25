Экономист назвал способ победить бедность в России за месяц

https://static.news.ru/photo/e83fddb2-bd56-11eb-bbd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что бедность в России можно победить за один месяц. В беседе с НСН он предложил довести доходы 13 млн нищих россиян до прожиточного минимума.

По словам специалиста, на реализацию его предложения потребуется 1–1,5 трлн рублей.

Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 трлн рублей валяются без движения. Причём эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счётной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причём сразу, — сказал Делягин.

Он также отметил, что в России реальный и официальный прожиточные минимумы расходятся примерно в два раза. По словам экономиста, каждому, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, надо выплатить разницу. Кроме того, в стране нужна прогрессивная шкала налогообложения, чтобы бедные и нищие не платили налоги.

Делягин также раскритиковал слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о победе над бедностью за три-четыре года.

Такое ощущение, что Кудрин живёт во Франции, в которой есть бедные. У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идёт о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают, — сказал эксперт.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство.