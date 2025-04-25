Дыра в бюджете превысила 2 млрд: нам повысят налоги или «уронят» рубль?

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За январь-февраль в российской казне образовалась зияющая дыра. По итогам первого квартала дефицит сократился, но дешевеющая нефть пока не дает поводов для оптимизма. NEWS.ru рассказывает, кто виновен в падении наших экспортных доходов, грозит ли России бюджетный кризис и как Минфин будет латать «пробоину».

Насколько сейчас расходы бюджета превышают его доходы

По оценке Минфина, за первые два месяца 2025 года дефицит федерального бюджета составил 2,7 трлн рублей. Это вдвое больше, чем ожидается за весь текущий год. Для сравнения: в 2024 году этот показатель равнялся 1,47 трлн рублей, а в 2023-м — 2,58 трлн.

При доходах января-февраля в размере 5,3 трлн рублей бюджетные расходы, согласно данным ведомства, составили 8 трлн. По итогам первого квартала это расхождение сократилось до 2,17 трлн рублей. Но цифра все равно выглядит пугающе.

В министерстве дыру объяснили «опережающим финансированием расходов в январе». Иными словами, государство потратило из казны больше денег в начале года, а не в конце. В дальнейшем ситуация должна стабилизироваться, рассчитывают власти, то есть трат будет меньше, а поступлений в бюджет больше.

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А вот оценки федерального казначейства свидетельствуют о куда большей «пробоине» — 3,841 трлн рублей за январь-февраль. По информации казначейства, доходы бюджета за упомянутый период составили 3,92 трлн рублей, в то время как расходы — 7,76 трлн рублей.

Какой дефицит прогнозируется по итогам 2025-го

Законом о бюджете на этот год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. При подготовке этой оценки Минфин руководствовался сентябрьским макропрогнозом от Минэкономразвития. В нем средний курс доллара ожидался на уровне 96,5 рубля, а стоимость нефти — $69,7 за баррель.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Однако в этом году черное золото начало дешеветь, а рубль, напротив, — укрепляться. Цена на российскую нефть марки Urals в апреле падала ниже $53, а доллар снижался почти до 80 рублей (на конец 2024-го курс был около 100 рублей).

К слову, ведомство уже пересмотрело свой старый прогноз: теперь там ждут, что баррель нашей нефти будет стоить в среднем $56 в 2025 году. А вот в укрепление рубля в Минэкономики все еще не верят, ожидая средний курс по году в 94,3 рубля за доллар (98,7 рубля на конец года).

Но очевидно, с учетом обновленного прогноза по нефти Минфину придется запланировать рост дефицита.

Откуда взялась дыра в государственной казне

Доцент департамента экономики и управления института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ Елена Зубеева связывает бюджетную дыру с авансированием государственных контрактов, укреплением рубля на 20% и колебаниями мировых рынков сырья. «Хотя недостача в бюджете в марте по сравнению с январем и февралем снизилась», — замечает собеседница NEWS.ru.

Надо сказать, что Минфин и раньше допускал: по итогам 2025 года дефицит окажется больше, чем 1,2 трлн рублей. На фоне падения нефтяных цен и укрепления рубля его доходы, естественно, будут снижаться.

Что касается цен на нефть, то они падают из-за тарифной войны США против Китая (такой конфликт означает спад международной торговли и, как следствие, спроса на энергоносители). Только за два дня с момента введения Дональдом Трампом пошлин стоимость черного золота рухнула на $10. Мир не видел такого падения со времен кризиса 2008 года и пандемии весны 2020-го. То есть сейчас политика американского президента играет против российского бюджета.

Ситуацию усугубляет неожиданное решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи, что оказалось в три раза больше намеченного (на 411 тысяч баррелей в сутки против ожидаемых 135 тысяч). Естественно, чем больше товара на рынке, тем меньше его цена.

Фото: Allexander Makarov/Global Look Press

Грозит ли России бюджетный кризис

Структурный дефицит бюджета в первом квартале, на триллион превысивший планы Минфина, еще не значит, что по итогам года он окажется выше запланированных величин, успокаивает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. «Часть расходов 2025 года была профинансирована за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. А они при расчете структурного дефицита текущего года не учитываются», — напоминает она NEWS.ru.

Тем не менее эксперт признает, что ситуация с наполнением бюджета в 2025 году будет оставаться «сложной». По ее словам, с учетом падения сырьевых рынков власти будут стремиться наращивать ненефтегазовые доходы. Во-первых, за счет положительной динамики экономического роста, а во-вторых, благодаря введенным с 2025 года изменениям в налогообложении, объясняет Чалова.

«Поскольку устойчивых изменений в отношении мировых цен на нефть в 2025 году ждать не приходится, существуют риски некоторого недобора базового объема нефтегазовых поступлений», — говорит она.

Экономист допускает повторение ситуации 2024 года, когда фактический дефицит составил почти 3,5 трлн рублей против первоначально утвержденных в законе 1,6 трлн рублей. В пользу этого сценария свидетельствуют рекордные объемы расходов 2025 года на национальную оборону, социальную политику и обслуживание государственного долга, отмечает она.

Как могут покрыть текущий дефицит

Заметим, что в марте нефтегазовые поступления оказались на 65,5 млрд рублей меньше запланированного. Но основное падение нефтяных котировок случилось в апреле. То есть дешевеющее топливо еще не успело как следует ударить по нашему бюджету, но, скорее всего, это произойдет.

Для покрытия недостающих доходов, по бюджетному правилу, с 7 апреля по 12 мая Минфин будет продавать валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1,6 млрд рублей в день. Между тем министр финансов Антон Силуанов уже сейчас открыто предлагает задуматься о сокращении расходов страны. Он, в частности, выступил за пересмотр бюджетного правила таким образом, чтобы меньше тратить и больше откладывать в «кубышку».

Фото: Vitaly Ivanov/Global Look Press

А вот эксперты считают, что «гасить» разгорающийся пожар будут рублем. Варианта, по сути, два — либо резко сокращать расходы, во что не верится, либо девальвировать отечественную валюту, говорит в беседе с NEWS.ru член генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев. «Можно повышать налоги, но ведь уже и так повысили, куда еще?» — задается он вопросом.

По мнению Николаева, государственные заимствования натыкаются на высокую ключевую ставку, то есть обслуживание долга будет стоить государству очень дорого. А внешним дешевым займам и взяться особо неоткуда. «Европа денег не даст по понятным причинам, а Китаю и Штатам они сейчас нужнее самим, ведь Трамп скучать никому не дает», — рассуждает эксперт.

Остается девальвировать рубль. По словам Николаева, отпускать курс нацвалюты власти сейчас не хотят, но при неизменности внешних факторов иные способы покрыть растущий дефицит представить сложно. Похожее мнение разделяет и Алла Чалова. В случае сильного снижения мировых цен на нефть Минфин и Банк России могут «воздействовать» на рост нефтегазовой составляющей доходов бюджета через ослабление рубля, считает она.

Если говорить кратко, то прогнозы о возможном росте курса доллара до 120 рублей уже не выглядят маловероятными.

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