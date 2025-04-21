Минэкономразвития резко повысило прогноз роста цен в России В Минэкономразвития повысили прогноз по инфляции в России с 4,5% до 7,6 %

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития России подготовило и внесло в правительство новый макропрогноз, в котором ожидания по инфляции увеличены до 7,6% с 4,5%, передает РИА Новости. Что касается темпов роста реальных зарплат, то они замедлятся до 6,8%, сказано в материале.

В ведомстве считают, что курс доллара на конец 2025 года останется неизменным — на уровне 98,7 рубля. Прогноз по росту ВВП на этот год в министерстве сохранили на уровне 2,5%. Рост инвестиций ожидается теперь на 1,7% вместо 2,1%, сказано в материале.

По информации министерства, промышленность, напротив, продемонстрирует рост выше ожиданий — 2,6% вместо 2%. При этом прогноз по средней цене нефти марки Brent резко снизился — с $81,7 (6629,14 рубля) за баррель до $68 (5517,52 рубля). Средняя цена российской нефти Urals для налогообложения ожидается в текущем году на уровне $56 (4543,84 рубля).

Ранее сообщалось, что средняя социальная пенсия россиян после индексации составляет чуть более 15 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в текущем году по поручению президента России Владимира Путина было проведено две индексации, а следующая планируется 1 октября.