Минфин России пересмотрит бюджетное правило из-за торговых войн Силуанов призвал перенастроить бюджетное правило для минимизации рисков

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Бюджетное правило следует настроить для минимизации рисков из-за торговых войн, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина РФ. По его словам, отсечка в $60 (почти 5000 рублей по текущему курсу) за баррель нефти уже не актуальна, сообщает ТАСС.

Сейчас главный риск — это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. <…> Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени. Поэтому какая задача: настроить бюджетные правила для минимизации бюджетных внешних рисков, — сказал Силуанов.

Министр добавил, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов снизилась. Их доля в структуре доходов составляет лишь четверть. Ликвидные активы ФНБ следует довести до уровня бесперебойного трехлетнего финансирования расходных обязательств в случае стрессового развития ситуации на рынке нефти. Это будет «залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны», подчеркнул глава Минфина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российская экономика справится со снижением цен на нефть и падением фондового рынка, потому что уже проходила через эти трудности. Он также назвал сложившуюся ситуацию не очень хорошей.