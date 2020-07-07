Дворкович предрёк России новый кризис из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a6949200-c080-11ea-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович предрёк новый виток кризиса в стране, который вызовет пандемия коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на форуме Innoprom.

Специфика этого кризиса состоит в его глобальности, в первую очередь. Он намного более глобальный, чем любой из кризисов, который был в последние уже пожалуй, не знаю, 30-40 лет. Потому что любой из остальных кризисов был намного менее глобальный, будь то даже финансовый кризис 2008 года, тем более уж наши собственные локальные кризисы. Этот кризис затронул весь мир, — цитирует его РИА Новости.

Также ещё одной особенностью он назвал непредсказуемость времени окончания пандемии. По словам Дворковича, никто не знает в какой точке кризиса сейчас находится мир.

Я думаю, что мы ещё не достигли дна просто, особенно в России, — мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что число бедных в России выросло до 18 млн человек. Это почти на 3 млн человек больше, чем в 2012 году.