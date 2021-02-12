Долговое бремя: когда не стоит занимать деньги у банка

Закредитованность россиян продолжает расти. Пандемия ещё как-то сдерживала этот рост, но уже в январе на фоне повышения потребительской активности спрос россиян на кредиты наличными и микрокредиты активизировался. Станут ли заёмные средства злом, зависит от того, на какие цели берутся деньги, указывают эксперты. «Безобидными» они называют льготную ипотеку и автокредиты, если речь идет об острой необходимости в собственном жилье и автомобиле. Но есть и «токсичные» займы, которые легко могут загнать заёмщика в долговую яму. NEWS.ru выяснил, на что сегодня точно не стоит брать кредит.

По итогам 2020 года в России было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Ипотечные кредит вообще побили все рекорды — было выдано коло 1,7 млн таких кредитов на 4,2 трлн рублей.

Банки отмечают увеличение спроса на кредиты наличными, а онлайн-платформы заявляют о возросшем числе выдачи микрокредитов в январе. В первом случае этот рост объясняется ростом потребительской активности, во втором — ужесточением требований банков к потенциальным заёмщикам. По данным Национального бюро кредитных историй, в прошлом году банки одобрили только каждую третью поданную заявку на кредит.

Существует мнение, что кредиты вообще лучше не брать. И это правда, но лишь отчасти. Бывают случаи, когда в перманенте нужна определённая сумма и в ближайшем будущем таковой не предвидится, говорит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Сегодня я бы делал упор на кредитование с государственной поддержкой. Цены растут, ресурсов необходимо потреблять всё больше и больше, поэтому возникает необходимость привлекать более дешёвые средства. В данном случае огромную роль играет процентная ставка. Ставки по кредитам с господдержкой заведомо ниже среднерыночных. Всем понятно, что кредит — это переплата, но вместе с тем возможность приобретения некоего актива в текущий момент, а не в неопределённом будущем. Антон Рогачевский старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»

Впрочем, нежелание откладывать желанную покупку в долгий ящик далеко не всегда оправдано. Особенно в том случае, когда заёмщик переоценивает собственные возможности по выплате долга. По мнению специалистов, возможность возврата кредитов зависит не от суммы, а от того, на какие цели брали эти деньги. Кредиты — это своего рода отражение потребностей граждан, но есть заведомо полезные, или как минимум безвредные, а есть откровенно «токсичные», указывает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

Займы в МФО или под конкретную покупку — зло. Использование кредиток вне льготного периода — тоже зло. Льготные кредиты на образование или льготная ипотека, напротив, хороши почти всегда, если они берутся не «на мечту», а на решение жилищной проблемы или роста заработка, как и автокредит — на реально необходимое транспортное средство. Антон Табах управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»

Автокредит лучше брать на срок не больше двух лет, а ипотеку — не больше, чем на десять. И даже в этом случае средняя переплата будет составлять около трети стоимости квартиры, предупреждает Антон Рогачевский. Помочь в данной ситуации может хороший первоначальный взнос, поэтому имеет смысл прежде накопить средства, а потом уже вкладываться. Тем более что рынок жилья расширяется активными темпами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребкредиты и их уместность сильно зависят от конкретной ситуации конкретного человека и универсальных советов здесь быть не может, считает Антон Табах. А Рогачевский вместе с тем называет потребительское кредитование бессмысленным.

Если хочешь открыть или расширить бизнес, стоит брать целевой кредит. А если брать из расчёта своих личных «хотелок» — слетать в путешествие, купить новый смартфон и т.д. — то это путь в никуда. По той же самой причине не следует увлекаться кредитными картами, ведь быстрые деньги подразумевают высокий процент, — поясняет эксперт.

Финансовый консультант Максим Долмачёв также советует избегать потребительских кредитов, особенно если его цель — путешествия и развлечения. Эмоции от них быстро пройдут, а «боль» ежемесячных платежей останется. Более того, стоимость поездки или праздника увеличится на 20-30%. А в случае с приобретением путёвки в условиях ковидной неопределенности ещё не факт, что границы не закроют: отдохнуть в итоге не получится, а платить по кредиту придётся.

Не нужно занимать деньги у банка на новые вещи, гаджеты и прочие аксессуары. Вообще никогда не надо покупать вещи в кредит. Новая модель телефона выйдет раньше, чем вы внесёте последний платёж. А наличие шубы не сделает вас членом «высшего общества». Сейчас в особенности не стоит брать кредит на инвестиции или бизнес. Финансовые рынки берут всё новые максимумы, и когда-то это должно закончится. Вирус пока не побеждён, а его последствия ещё не в полной мере отразились на экономике. Велика вероятность потерять заёмные деньги, так ничего и не заработав. И при этом продолжать выплачивать кредит. Максим Долмачёв финансовый консультант финансовый консультант

Эксперты едины во мнении: в микрофинансовые организации (МФО) лучше не обращаться вовсе. «Лёгкие и быстрые» деньги выдаются здесь под большие проценты. Политика работы таких заведений связана с большим риском, поэтому, естественно, и проценты будут выше, чтобы снизить риск, увеличить доходность и обеспечить ликвидность, отмечает Антон Рогачевский. В итоге заёмщик рискует переплатить вдвое больше.

Максим Долмачёв рекомендует следовать общему кредитному правилу — не брать нецелевой кредит. «Потенциальный заёмщик должен иметь чёткое понимание того, каким образом он будет погашать взятый кредит. И здесь особенно важно иметь финансовую подушку безопасности, рассчитанную на шесть месяцев», — резюмирует эксперт.