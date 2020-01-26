https://static.news.ru/photo/668cbb52-3ffb-11ea-8d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что доходность рыбного экспорта растёт быстрее его объёмов.

Согласно данным Федеральной таможенной службы в 2019 году экспорт вырос на 6,27% до $4,467 млрд. В натуральном же выражении, он, напротив, снизился на 3,7% до 1 млн 665 тысяч 598 тонн, передаёт «Интерфакс».

Снижение экспорта, как объяснили в Ассоциации, связано с ростом доли поставок на внутренний рынок России, особенно это касается популярных среди российских покупателей видов — сельди, кеты, горбуши и скумбрии. Сардины иваси, кальмары и креветки всё больше уходят на экспорт. Испания закупает сельдь, минтай и треску, Сингапур — сельдь, Великобритания — минтай, треску и пикшу.

Как писал NEWS.ru ранее, в России траулер «Пётр I», промышляющий в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане, установил рекорд по вылову рыбы одним судном за один год.