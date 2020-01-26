Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что доходность рыбного экспорта растёт быстрее его объёмов.
Согласно данным Федеральной таможенной службы в 2019 году экспорт вырос на 6,27% до $4,467 млрд. В натуральном же выражении, он, напротив, снизился на 3,7% до 1 млн 665 тысяч 598 тонн,
Снижение экспорта, как объяснили в Ассоциации, связано с ростом доли поставок на внутренний рынок России, особенно это касается популярных среди российских покупателей видов — сельди, кеты, горбуши и скумбрии. Сардины иваси, кальмары и креветки всё больше уходят на экспорт. Испания закупает сельдь, минтай и треску, Сингапур — сельдь, Великобритания — минтай, треску и пикшу.
Как писал NEWS.ru ранее, в России траулер «Пётр I», промышляющий в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане, установил рекорд по вылову рыбы одним судном за один год.
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