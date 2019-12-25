https://static.news.ru/photo/3b79b0f0-2746-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

В России траулер «Пётр I», промышляющий в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане, установил рекорд по вылову рыбы одним судном за один год.

Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, судно продолжает работать, но за 2019 год уже выловило более 85 тысяч тонн.

Я думаю, конечно, по итогам года мы представим экипаж к наградам, будем смотреть, к каким, — сказал он.

«Пётр I» входит в состав флота дальневосточной компании «Сигма Марин Технолоджи». За 2019 год им было выловлено 85,7 тысячи тонн водных биоресурсов, в том числе 35,3 тысячи тонн сардины иваси, 26,1 тысячи тонн минтая и 17,7 тысячи тонн скумбрии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море на 2020 год между Россией и Украиной будет подписан до конца 2019 года, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.